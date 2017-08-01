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В команде Ковалёва не верят в положительный результат протеста на бой с Уордом

1 августа 2017, вторник. 09:24. Бокс/ММА

Руководитель промоутерской компании Main Event Кэти Дува, которая представляет Сергея Ковалёва, призналась, что не верит в положительный итог апелляции, поданной на исход матча-реванша россиянина с чемпионом мира IBF/WBA/WBO в полутяжёлом весе Андре Уорда. Команда Ковалёва подала протест в атлетическую комиссию штата Невада, призвав признать поединок несостоявшимся.

«Мы просили об этом (чтобы комиссия пересмотрела результат), но мы не ждём положительного итога. Мы подали протест, поскольку невозможно было оставлять так это дело и позволить свершиться несправедливости. Другими словами, мы подали протест, чтобы заявить о своём мнении. Мы не ожидаем, что протест закончится для нас успехом», — цитирует Дуву ТАСС.

Команда Ковалёва хочет, чтобы матч-реванш с Уордом был признан несостоявшимся
Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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Андре Уорд Сергей Ковалёв
Новости. Бокс/ММА
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