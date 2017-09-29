Уайлдер может провести поединок со Стиверном

Сегодня, 29 сентября, стало известно, что кубинец Луис Ортис сдал положительный допинг-тест. Таким образом, его титульный бой, назначенный на 4 ноября с Деонтеем Уайлдером, оказался под угрозой срыва. Официального заявления об отмене этой встречи ещё не было, но, вероятно, оно последует в ближайшее время.

В этой связи команда Уайлдера приступила к поиску другого соперника для своего подопечного. Ожидается, что им может стать официальный претендент на титул WBC Бермейн Стиверн, сообщает BoxingScene. Ранее канадец добровольно уступил Ортису право сразиться с Уайлдером.

Теперь же он рассматривается представителями Уайлдера как наиболее вероятный вариант для организации боя. Стиверн должен был выступить в андеркарде встречи Деонтея с Ортисом, потому ожидается, что к 4 ноября он подойдёт в соответствующей форме.

Ранее Стиверн и Уайлдер уже проводили поединок, и именно в нём американец завоевал титул по версии WBC, одержав победу единогласным решением судей.