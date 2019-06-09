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Шевченко станцевала после боя с Ай

Шевченко станцевала после боя с Ай
Бокс/ММА / ММА 0

Уроженка Киргизии Валентина Шевченко после победы над Джессикой Ай на турнире UFC 238 порадовала зрителей танцем. А когда её попросили дать интервью, она не стала сразу отвечать на первый вопрос, а вместо этого поблагодарила соперницу и пожелала ей скорейшего выздоровления, вызвав всеобщий восторг.

Поединок Шевченко — Ай завершился досрочно после того, как американка пропустила удар ногой в голову и оказалась в глубоком нокауте. Валентина провела 20 боёв в смешанных единоборствах, одержав 17 побед при 3 поражениях.

Перед этим боем россиянин Пётр Ян одержал победу над американцем Джимми Риверой, Благой Иванов был сильнее Тая Туивасу – в обоих случаях судьи были единогласны. Тони Фергюсону присудили победу над Дональдом Серроне техническим нокаутом. В бою, который носит статус главного в карде, встретятся Генри Сехудо и Марлон Мораес (за титул в легчайшем весе).

Видео танца можно посмотреть в «твиттере» UFC Espanol.

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Дико…
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