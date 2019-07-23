А. Нурмагомедов: Хабибу нужно подраться с Фергюсоном, но Диас лезет без очереди

Абдулманап Нурмагомедов, отец российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, рассказал, кого из мировых звёзд ММА рассматривает в качестве потенциальных соперников для сына.



«После Порье Хабибу нужно подраться с Тони Фергюсоном. Правда, без очереди лезет Нейт Диас.

Четыре-пять лет назад Хабиб просил дать ему в соперники того же Энтони Петтиса и Диаса или Дональда Серроне. Раньше они смотрели свысока. Сейчас Хабиб на троне, он чемпион. Он должен выбирать таких соперников, чтобы было интересно зрителям. Мало просто сидеть на троне, нужно драться с сильнейшими. Я всегда это требовал, а деньги придут сами», — цитирует Нурмагомедова-старшего ТАСС.



Напомним, бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье состоится на вечере UFC 242, который пройдёт 7 сентября в Абу-Даби.

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