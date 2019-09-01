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Ломаченко: хочу подраться с Теофимо Лопесом, но вряд ли он выиграет у Комми

Ломаченко: хочу подраться с Теофимо Лопесом, но вряд ли он выиграет у Комми
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион WBC, WBA, WBO в лёгком весе Василий Ломаченко после победы по очкам над Люком Кэмпбеллом заявил, что желает сразиться с представителем Гондураса Теофимо Лопесом, не потерпевшим ни одного поражения на профессиональном ринге.

«Теперь, конечно, я хочу подраться с одним парнем – Теофимо Лопесом. Но я не думаю, что он выиграет у Ричарда Комми», – сказал Ломаченко по окончании встречи.

Ранее Лопес негативно высказывался в адрес Ломаченко, постоянно вызывая на бой. Поединок Лопеса и Комми за титул чемпиона мира по версии IBF в лёгком весе состоится 14 декабря.

Накануне Ломаченко победил Кэмпбелла в бою за пояс по версии WBC. По итогам 12 раундов судьи единогласно отдали победу Ломаченко – 119:108, 118:109, 118:109.

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