Ломаченко: хочу подраться с Теофимо Лопесом, но вряд ли он выиграет у Комми

Чемпион WBC, WBA, WBO в лёгком весе Василий Ломаченко после победы по очкам над Люком Кэмпбеллом заявил, что желает сразиться с представителем Гондураса Теофимо Лопесом, не потерпевшим ни одного поражения на профессиональном ринге.



«Теперь, конечно, я хочу подраться с одним парнем – Теофимо Лопесом. Но я не думаю, что он выиграет у Ричарда Комми», – сказал Ломаченко по окончании встречи.



Ранее Лопес негативно высказывался в адрес Ломаченко, постоянно вызывая на бой. Поединок Лопеса и Комми за титул чемпиона мира по версии IBF в лёгком весе состоится 14 декабря.

Накануне Ломаченко победил Кэмпбелла в бою за пояс по версии WBC. По итогам 12 раундов судьи единогласно отдали победу Ломаченко – 119:108, 118:109, 118:109.

Лопес: я не уважаю Ломаченко

Лопес: Ломаченко, давай проведём бой за четыре пояса