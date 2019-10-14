А. Емельяненко придумал, что подарит Сигалу

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, что подарит Стивену Сигалу, известному американскому актёру и мастеру боевых искусств. На минувшей неделе Сигал посетил Москву, чтобы принять участие в международном фестивале айкидо, и успел провести совместную тренировку с Емельяненко.

«Подарю Стивену Сигалу сейф-картину, чтобы его больше не обворовывали «нехорошие люди», — написал Емельяненко в своём «инстаграме».

Следующим соперником Емельяненко станет стронгмен Михаил Кокляев, с которым он сразится по правилам бокса. Поединок состоится 29 ноября на «ВТБ Арене».

Прогноз на исход боя Емельяненко — Кокляев дал Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории.

2 октября Кокляев и Емельяненко устроили потасовку, в ходе которой последний бросил в лицо соперника кепку. Итогом стало рассечение брови.

Потасовку Емельяненко и Кокляева засняли на видео