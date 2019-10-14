Нурмагомедов рассказал, с кем подерётся в следующих боях

Российский боец Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгком весе, назвал возможных ближайших соперников. По мнению Нурмагомедова, в их число в первую очередь входят Тони Фергюсон и Жорж Сен-Пьер, а вот Конору Макгрегору нужно сильно постараться, чтобы заслужить право на матч-реванш.

«Скорее всего, Тони Фергюсон станет следующим, потому что больше нет других соперников. Тони заслуживает этого, и мы должны подраться.

После него я могу подраться с Жоржем Сен-Пьером, но я не буду подниматься в полусредний вес. Я хочу остаться в своём весе, защищать свой титул и стать лучшим легковесом за всю историю и одним из лучших бойцов всех времён.

Конор должен заслужить реванш со мной. Он может просить всё, что захочет, но это ничего не изменит. Он должен вернуться и заслужить свой шанс. Ему нужно вернуться, выиграть несколько поединков, а потом мы это обсудим», — сказал Хабиб в интервью YouTube-каналу Netcast Zone.

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