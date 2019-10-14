Нурмагомедов рассказал, с кем подерётся в следующих боях

Российский боец Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгком весе, назвал возможных ближайших соперников. По мнению Нурмагомедова, в их число в первую очередь входят Тони Фергюсон и Жорж Сен-Пьер, а вот Конору Макгрегору нужно сильно постараться, чтобы заслужить право на матч-реванш.
«Скорее всего, Тони Фергюсон станет следующим, потому что больше нет других соперников. Тони заслуживает этого, и мы должны подраться.
После него я могу подраться с Жоржем Сен-Пьером, но я не буду подниматься в полусредний вес. Я хочу остаться в своём весе, защищать свой титул и стать лучшим легковесом за всю историю и одним из лучших бойцов всех времён.
Конор должен заслужить реванш со мной. Он может просить всё, что захочет, но это ничего не изменит. Он должен вернуться и заслужить свой шанс. Ему нужно вернуться, выиграть несколько поединков, а потом мы это обсудим», — сказал Хабиб в интервью YouTube-каналу Netcast Zone.
- 14 октября 2019
-
13:34
-
12:48
-
11:53
-
11:07
-
10:26
-
09:27
-
05:18
-
00:49
-
00:00
- 13 октября 2019
-
22:52
-
21:56
-
20:00
-
18:38
-
18:28
-
16:41
-
15:59
-
14:45
-
13:54
-
12:58
-
11:59
-
11:19
-
10:40
-
09:28
-
07:37
-
07:23
-
03:26
-
02:45
-
01:09
- 12 октября 2019
-
23:37
-
22:34
-
22:16
-
20:56
-
19:22
-
18:18
-
17:32