Экс-чемпион мира оплатит похороны боксёра, дравшегося перед боем Усика

Американский боксёр Джермелл Чарло, бывший чемпион мира в первом среднем весе по версии WBC, пожелал оплатить все расходы на похороны Патрика Дэя, скончавшегося после нокаута в андеркарде боя Александра Усика, сообщает fightnights.com.

Напомним, в ночь с 12 на 13 октября мск в Чикаго состоялся турнир по профессиональному боксу. В андеркарде боя Усика и Чазза Уизерспуна развернулась настоящая драма. Бойцы первого среднего веса Чарльз Конвелл и Дэй бились за региональный титул по версии USBA.

В 10-м раунде Конвелл отправил соперника в глубокий нокаут. Дэя вынесли с ринга на носилках в бессознательном состоянии. После госпитализации ему провели срочную операцию на головном мозге. Спортсмен скончался в ночь с 16 на 17 октября мск.