Экс-чемпион мира оплатит похороны боксёра, дравшегося перед боем Усика
Американский боксёр Джермелл Чарло, бывший чемпион мира в первом среднем весе по версии WBC, пожелал оплатить все расходы на похороны Патрика Дэя, скончавшегося после нокаута в андеркарде боя Александра Усика, сообщает fightnights.com.
Напомним, в ночь с 12 на 13 октября мск в Чикаго состоялся турнир по профессиональному боксу. В андеркарде боя Усика и Чазза Уизерспуна развернулась настоящая драма. Бойцы первого среднего веса Чарльз Конвелл и Дэй бились за региональный титул по версии USBA.
В 10-м раунде Конвелл отправил соперника в глубокий нокаут. Дэя вынесли с ринга на носилках в бессознательном состоянии. После госпитализации ему провели срочную операцию на головном мозге. Спортсмен скончался в ночь с 16 на 17 октября мск.
Усик дал задание промоутеру организовать титульный бой в тяжёлом весе
- 22 октября 2019
-
12:41
-
11:26
-
10:51
-
10:00
-
09:22
-
00:49
- 21 октября 2019
-
23:50
-
22:45
-
21:20
-
20:23
-
19:35
-
18:27
-
17:36
-
16:37
-
16:14
-
15:18
-
14:54
-
14:47
-
14:03
-
12:37
-
12:30
-
12:20
-
11:39
-
11:22
-
11:04
-
10:53
-
10:02
-
09:21
-
03:41
-
01:15
-
00:02
- 20 октября 2019
-
23:09
-
21:51
-
20:35
-
20:05
Партнерский контент