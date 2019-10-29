Лебедев и Кудряшов проведут бои в Красноярске в декабре
Российские боксёры Денис Лебедев и Дмитрий Кудряшов проведут поединки в Красноярске в декабре, сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв.
«В декабре в Красноярске пройдёт бой Дениса Лебедева. Он точно будет, в ближайшее время объявим все детали. Также в этом шоу запланировано участие Дмитрия Кудряшова», — приводит слова Кремлёва «Р-Спорт».
Лебедев, бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе по версиям IBF и WBA, в июле объявил о завершении карьеры. В активе 40-летнего боксёра 32 победы при двух поражениях от соотечественника Мурата Гассиева и немца Марка Хука. Последний бой он провёл в ноябре 2018 года, победив в Монако американца Майка Уилсона.
На счету 34-летнего Кудряшова 23 победы и три поражения.
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