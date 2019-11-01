В Федерации бокса России официально подтвердили следующий бой Лебедева

Федерация бокса России официально объявила, что бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Денис Лебедев (32-2, 23 КО) вернётся на ринг 21 декабря в Красноярске в поединке с 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну (21-5, 13 КО).

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40-летний Лебедев предыдущий поединок провёл в ноябре 2018 года, победив американца Майка Уилсона. Летом 2019 года он объявил о завершении карьеры, но затем решил вернуться на ринг.

Мчуну в 2016 году претендовал на титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе и проиграл чемпиону WBO Александру Усику. В 2018 году он взял реванш за поражение от соотечественника Томаса Вестхайзена, а в октябре этого года нокаутировал Уиллбифорса Шихепо.

Также 21 декабря в Красноярске на ринг выйдет ещё один российский боксёр первого тяжёлого веса, бывший обладатель титула WBC Silver Дмитрий Кудряшов, который проведёт первый бой после июньского поражения от Илунги Макабу в Екатеринбурге.