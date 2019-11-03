Дональд Трамп посетил турнир UFC 244

В ночь со 2 на 3 ноября мск в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 244. Его главным событием стала встреча бойцов полусреднего веса — Хорхе Масвидаля и Нейта Диаза. В ходе шоу было проведено также ещё несколько громких поединков, в том числе битва Келвина Гастелума с Дарреном Тиллом и бои с участием Кевина Ли и Стивена Томпсона.

Особым гостем мероприятия стал президент США Дональд Трамп. 73-летний политик прибыл в окружении свиты и поприветствовал окружающих.

Видео можно посмотреть в «Твиттере».

Трамп известен заинтересованным отношением к промоушену. А по заявлениям бывшего временного чемпиона UFC в полусреднем весе Колби Ковингтона, президент США является его другом.

Победу в главном бою вечера техническим нокаутом одержал Масвидаль, после того как врач остановил встречу перед четвёртым раундом. В ходе боя Диаз получил сильное рассечение над правым глазом.