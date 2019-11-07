«Приехал своё бухло продавать». Брат Хабиба — о визите Макгрегора в Москву

Российский боец Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал визит Конора Макгрегора в Москву в октябре. В ходе пресс-конференции Макгрегор не избежал резких выпадов в адрес представителей Дагестана и лично Хабиба.
По мнению Абубакара, Макгрегор приехал в Россию с той целью, чтобы прорекламировать свой бренд виски.
«Россия открыта для всех. Пусть приезжает и уезжает — его дело.
Вернётся ли он после прошлого раза, не знаю. Он приехал только своё бухло продавать», — сказал А. Нурмагомедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микаилом Гусейновым.
Абубакар добавил, что реванш Хабиба и Конора вряд ли возможен.
«Не вижу смысла. Он постоянно проигрывает, зачем ему давать реванш. Но это решает UFC», — сказал он.
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