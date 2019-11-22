Ортис объяснил, почему проиграл Уайлдеру в первом бою

Кубинский боксёр Луис Ортис рассказал, почему уступил чемпиону мира в тяжёлом весе по версии WBC Деонтею Уайлдеру в поединке, состоявшемся в марте 2018 года. Уайлдер одержал победу техническим нокаутом в 10-м раунде.
«Были обстоятельства, из-за которых я был не в лучшей форме в первом бою. Имею в виду усталость. Если бы бой продолжился, я бы нокаутировал его. Это была просто усталость, мы «починили» это», — цитирует Ортиса Mirror.
34-летний Уайлдер провёл 42 поединка в профессиональном боксе, в которых одержал 41 победу (в том числе 40 нокаутом), а ещё один бой свёл вничью — с британцем Тайсоном Фьюри в декабре 2018 года.
На счету 40-летнего Ортиса 34 боя, в которых он одержал 31 победу (в том числе 26 нокаутом) и потерпел одно поражение, а ещё два поединка были признаны несостоявшимся.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию боя Уайлдер — Ортис, который состоится завтра, 23 ноября.
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