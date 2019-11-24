Уайлдер проигрывал Ортису на карточках всех судей

Ранним утром 24 ноября мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился поединок чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера с Луисом Ортисом. Американец победил нокаутом в седьмом раунде. При этом на протяжении первой половины боя инициативой владел кубинец. Это отразилось и на карточках судей. На момент остановки встречи все представители фемиды отдавали предпочтение Ортису — 58:56, 59:55, 59:55, сообщает BoxingScene.

Напомним, Уайлдер и Ортис провели второй поединок. В первой встрече также победил Уайлдер. Успех Деонтея снял последнее препятствие в организации повторного боя американца с экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри. Ожидается, что эта схватка состоится 22 февраля 2020 года.