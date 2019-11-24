Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Уайлдер проигрывал Ортису на карточках всех судей

Уайлдер проигрывал Ортису на карточках всех судей
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Ранним утром 24 ноября мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился поединок чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера с Луисом Ортисом. Американец победил нокаутом в седьмом раунде. При этом на протяжении первой половины боя инициативой владел кубинец. Это отразилось и на карточках судей. На момент остановки встречи все представители фемиды отдавали предпочтение Ортису — 58:56, 59:55, 59:55, сообщает BoxingScene.

Напомним, Уайлдер и Ортис провели второй поединок. В первой встрече также победил Уайлдер. Успех Деонтея снял последнее препятствие в организации повторного боя американца с экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри. Ожидается, что эта схватка состоится 22 февраля 2020 года.

Нокаут единственным внятным ударом за 7 раундов. Уайлдер терпел больше 20 минут
Ортис снова в нокауте! Бронзовый Бомбардировщик всё ещё непобеждённый чемпион мира, а Кинг-Конгу пора подумать о здоровье в его 40 лет.
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019