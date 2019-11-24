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Ортис планирует продолжить карьеру

Ортис планирует продолжить карьеру
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Экс-претендент на титул чемпиона мира Луис Ортис поделился впечатлениями от досрочного поражения в титульном бою с чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтеем Уайлдером. По словам кубинца, он не собирается завершать карьеру.

«С моей карьерой не покончено, я планирую вернуться для больших поединков», — приводит слова Ортиса Boxing News 24.

Луис Ортис проиграл Деонтею Уайлдеру нокаутом в седьмом раунде. Это поражение для кубинца стало вторым в 35 поединках в карьере. Он одержал 31 победу, ещё два боя были признаны несостоявшимися.

Ранее 40-летний боксёр отметил, что рефери во время нокдауна отсчитывал до десяти быстрее, чем это бывает всегда, хотя он был готов продолжать бой, а его разум оставался ясным.

Ортис: кажется, рефери отсчитывал быстрее, чем обычно
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