Ортис планирует продолжить карьеру

Экс-претендент на титул чемпиона мира Луис Ортис поделился впечатлениями от досрочного поражения в титульном бою с чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтеем Уайлдером. По словам кубинца, он не собирается завершать карьеру.



«С моей карьерой не покончено, я планирую вернуться для больших поединков», — приводит слова Ортиса Boxing News 24.



Луис Ортис проиграл Деонтею Уайлдеру нокаутом в седьмом раунде. Это поражение для кубинца стало вторым в 35 поединках в карьере. Он одержал 31 победу, ещё два боя были признаны несостоявшимися.



Ранее 40-летний боксёр отметил, что рефери во время нокдауна отсчитывал до десяти быстрее, чем это бывает всегда, хотя он был готов продолжать бой, а его разум оставался ясным.

Ортис: кажется, рефери отсчитывал быстрее, чем обычно