Поздняков рассказал, когда решится вопрос о поездке боксёров на Олимпиаду

Решение об участии либо неучастии российских боксёров в Олимпиаде 2020 года в Токио должно приниматься после отборочного квалификационного турнира на эти соревнования, считает президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что российские боксёры отказались ехать на Олимпиаду без флага и гимна на фоне санкций ВАДА в адрес России.

«Что касается федерации бокса, то, насколько я знаю, спортсменам-боксёрам ещё предстоит квалификационный турнир, который пройдёт в конце марта следующего года и на котором будут разыграны лицензии для участия в Играх. Думаю, корректно вернуться к вопросу, который вы задали как раз в тот момент, когда наши спортсмены квалифицируются на Олимпиаду в Токио. Тогда можно будет говорить, соберутся они ехать на Олимпиаду или нет», — цитирует Позднякова «Р-Спорт».

Валуев отреагировал на отказ российских боксёров ехать на Олимпиаду без флага