Лебедев объяснил, как нашёл мотивацию вернуться в бокс

40-летний российский боксёр Денис Лебедев в преддверрии поединка с Табисо Мчуну объяснил решение возобновить карьеру. Лебедев и Мчуну, выступающие в первом тяжёлом весе, сразятся за пояс WBC Silver в Красноярске 21 декабря.
«Мотивация моего возвращения очень простая: бокс в моих венах и жилах. Я не смог так просто взять и уйти. Хотя думал, что смогу…
Я увидел, как Дима Кудряшов в упорном бою проиграл Илунге Макабу, далее Алексей Папин в равной борьбе уступил тому же Макабу. А я сказал, что выиграю у Макабу.
И первой это стало интересно Федерации бокса России, в частности, Умар Кремлёв сразу предложил обсудить эту идею. И мы сразу же пришли к соглашению, и я тут же приступил к подготовке.
Но в ходе переговоров Макабу подписал контракт с промоутером Доном Кингом, и бой сорвался. Мы начали искать альтернативу и, на мой взгляд, нашли целую копию Макабу — Табисо Мчуну», — цитирует Лебедева пресс-служба Федерации бокса России.
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