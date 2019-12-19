Лебедев назвал сильные стороны своего соперника Мчуну

Российский боксёр Денис Лебедев поделился мнением о ближайшем сопернике Табисо Мчуну из ЮАР. Спортсмены, выступающие в первом тяжёлом весе, выйдут на ринг в Красноярске 21 декабря. На кону поединка будет стоять пояс WBC Silver.

«Мчуну опасен не только для меня, но и для всех. И я могу шлёпнуть, и Мчуну, у нас такая весовая категория. Он быстрый, резкий, гибкий, но и я не подарок. Кто подстроится быстрее, тот и победит», — приводит слова Лебедева ТАСС.

На счету 40-летнего Лебедева 32 победы (в том числе 23 нокаутом) и два поражения. В последний раз он выходил на ринг в ноябре 2018 года, одержав победу над американцем Майком Уилсоном решением судей. В активе Мчуну 21 победа (в том числе 13 нокаутом) и пять поражений.