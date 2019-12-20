Мчуну назвал Лебедева одним из лучших боксёров в своём весе

Южноафриканский боксёр Табисо Мчуну назвал россиянина Дениса Лебедева одним из лучших боксёров первого тяжёлого веса. Напомним, Лебедев и Мчуну выйдут на ринг в Красноярске 21 декабря. На кону поединка будет стоять пояс WBC Silver.

«Это сильный и крепкий боксёр, бывший чемпион мира, один из лучших боксёров в этой весовой категории. Это будет очень сложный для меня и интересный бой», — приводит слова Мчуну ТАСС.

Несмотря на это, представитель ЮАР рассчитывает на победу в поединке с россиянином.

«Он победил многих боксёров, так же, как и я. Надеюсь, что тот опыт, который я получил в этих боях, позволит выиграть в субботу», — добавил он.

На счету 40-летнего Лебедева 32 победы (в том числе 23 нокаутом) и два поражения. В последний раз он выходил на ринг в ноябре 2018 года, одержав победу над американцем Майком Уилсоном решением судей. В активе 31-летнего Мчуну 21 победа (в том числе 13 нокаутом) и пять поражений.