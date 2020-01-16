Боец MMA Бикрёв предположил, как пройдёт бой Макгрегор — Серроне

Российский боец смешанных единоборств Дмитрий Бикрёв поделился ожиданиями от поединка ирландца Конора Макгрегора и американца Дональда Серроне. Бойцы выйдут в октагон на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе послезавтра, 18 января.

«Это реально противостояние двух крутых и интересных бойцов. Очень мне импонирует Ковбой, потому что он реально воин, у него большая куча боёв за спиной, много кровавых противостояний и зубодробительных боёв. Правда, у Ковбоя есть ряд поражений нокаутом, что в этом бою может стать причиной поражения.

Конор же, в свою очередь, очень техничный боец, с отличным таймингом, длинными руками и превосходным боксом. Если он зацепит Ковбоя, то уже не отпустит его! Остаётся вопрос, в какой же форме он подойдёт к этому бою, так как не дрался уже целых полтора года.

Моё мнение, что 60 на 40 в пользу Макгрегора. Но одно я знаю точно: это будет реально крутой бой крутых ударников! И факт, что все билеты раскупили за считаные часы, яркое подтверждение моих слов», — приводит слова Бикрёва Gagarin Sports Management.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Конор Макгрегор — Дональд Серроне.

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