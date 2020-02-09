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Шевченко одержала победу над Чукагян нокаутом на UFC 247, защитив пояс в 3-й раз

Шевченко одержала победу над Чукагян нокаутом на UFC 247, защитив пояс в 3-й раз
Бокс/ММА / UFC 0

В соглавном событии турнира UFC 247 в Хьюстоне (США), проходящем на стадионе «Тойота-центр», выступали чемпионка в наилегчайшем весе UFC Валентина Шевченко и Кэтлин Чукагян, которая являлась претендентом на титул.

Бой был завершён на первой минуте третьего раунда, когда Валентина перевела Кэтлин на землю и, заняв позицию «распятие», закидала лицо претендентки ударами. Она в третий раз защитила свой пояс, победив техническим нокаутом.

Ранее Шевченко успешно защитила пояс в боях с Джессикой Ай и Лиз Кармуш, удерживая пояс с 2018 года. Всего за карьеру она провела 21 бой, в котором одержала 18 побед. Для Чукагян это поражение стало 3-м в карьере при 13 победах.

UFC 2020. UFC 247, Хьюстон, США
Валентина Шевченко (W) - Кэтлин Чукагян
09 февраля 2020, воскресенье. 07:40 МСК
Окончено

В главном бою UFC 247 Джон Джонс побьётся с Домиником Рейесом за титул чемпиона мира. За ходом поединка можно следить на «Чемпионате».

Еле кости унёс. Джонс победил Рейеса странным решением судей и остался чемпионом
Великого чемпиона хорошенько потрепали в это бою.
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