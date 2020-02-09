Шевченко одержала победу над Чукагян нокаутом на UFC 247, защитив пояс в 3-й раз

В соглавном событии турнира UFC 247 в Хьюстоне (США), проходящем на стадионе «Тойота-центр», выступали чемпионка в наилегчайшем весе UFC Валентина Шевченко и Кэтлин Чукагян, которая являлась претендентом на титул.

Бой был завершён на первой минуте третьего раунда, когда Валентина перевела Кэтлин на землю и, заняв позицию «распятие», закидала лицо претендентки ударами. Она в третий раз защитила свой пояс, победив техническим нокаутом.

Ранее Шевченко успешно защитила пояс в боях с Джессикой Ай и Лиз Кармуш, удерживая пояс с 2018 года. Всего за карьеру она провела 21 бой, в котором одержала 18 побед. Для Чукагян это поражение стало 3-м в карьере при 13 победах.

В главном бою UFC 247 Джон Джонс побьётся с Домиником Рейесом за титул чемпиона мира. За ходом поединка можно следить на «Чемпионате».