Фьюри заявил, что закончит карьеру, если победит Уайлдера

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе британец Тайсон Фьюри намекнул, что закончит карьеру, если победит действующего чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера. Напомним, матч-реванш Уайлдер — Фьюри состоится в Лас-Вегасе 22 февраля. В поединке в декабре 2018 года была зафиксирована ничья.

«Когда я побью Уайлдера, я закончу игру. Она будет завершена. Я выиграю каждый пояс, который только можно выиграть: от второстепенного до крупного. Дважды выиграю пояс The Ring, став вторым таким человеком в истории – после Мохаммеда Али.

Поэтому мне не нужно больше сражаться. Какой смысл? Что я от этого получу?» — приводятся слова Фьюри в «твиттере» ESPN MMA.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри.

Фьюри: только идиоты думают, что Уайлдера нельзя нокаутировать