«Моя двухлетняя дочь бьёт сильнее». Уайлдер посмеялся над Фьюри
Американский боксёр Деонтей Уайлдер, действующий чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC, не считает, что его ближайший соперник британец Тайсон Фьюри обладает сильным ударом.
Напомним, матч-реванш Уайлдер — Фьюри состоится в Лас-Вегасе 22 февраля. В первом поединке в декабре 2018 года судьи зафиксировали ничью.
Фьюри заявлял, что нокаутирует Уайлдера, но тот ответил, что ничего у него не выйдет.
«У Фьюри, как я уже говорил, вместо кулаков подушки. Вот почему я всё время давил на него в последнем поединке. Все мы знаем, что он не умеет бить.
Моя двухлетняя дочь бьёт сильнее, чем он. Не верю ничему, что он говорит», — приводит слова Уайлдера BoxingScene.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри.
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Льюис ответил Уайлдеру, который заявил, что нокаутировал бы Тайсона
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