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Нурмагомедов призвал UFC не тянуть с выбором соперника Махачеву

Нурмагомедов призвал UFC не тянуть с выбором соперника Махачеву
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории, призвал промоушен найти соперника бойцу MMA Исламу Махачеву, который входит в его команду. Нурмагомедов показал в своём «инстаграме», как они с Махачевым поработали на велотренажёрах, а в подписи к видео обратился к UFC на тему, что его товарищу всё никак не могут подобрать соперника.

«UFC, как насчёт этого парня? Найдите оппонента Исламу Махачеву, он ждёт.

Только тяжёлый труд и упорство», — подписал боец видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее Махачев вызвал на бой Эла Яквинту, в противостоянии с которым в 2018 году Нурмагомедов завоевал чемпионский пояс, а тот принял его вызов и выразил готовность подраться в Москве.

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