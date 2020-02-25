Нурмагомедов призвал UFC не тянуть с выбором соперника Махачеву

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории, призвал промоушен найти соперника бойцу MMA Исламу Махачеву, который входит в его команду. Нурмагомедов показал в своём «инстаграме», как они с Махачевым поработали на велотренажёрах, а в подписи к видео обратился к UFC на тему, что его товарищу всё никак не могут подобрать соперника.
«UFC, как насчёт этого парня? Найдите оппонента Исламу Махачеву, он ждёт.
Только тяжёлый труд и упорство», — подписал боец видео.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
Ранее Махачев вызвал на бой Эла Яквинту, в противостоянии с которым в 2018 году Нурмагомедов завоевал чемпионский пояс, а тот принял его вызов и выразил готовность подраться в Москве.
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