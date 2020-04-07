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UFC 249. Полный файткард турнира

UFC 249. Полный файткард турнира
Бокс/ММА / UFC 0

Стал известен полный список участников турнира по смешанным единоборствам UFC 249, который должен состояться 18 апреля. Об этом сообщается в официальном «твиттере» UFC.

Главным событием турнира станет бой американцев за временный пояс в лёгком весе Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи, который заменил российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова. Вторым по значимости поединком турнира станет бой-реванш между Джессикой Андраде и Роуз Намаюнас.

Полный кард турнира выглядит следующим образом:

Джастин Гэтжи — Тони Фергюсон;

Джессика Андраде — Роуз Намаюнас;

Грег Харди — Йорган Де Кастро;

Висенте Луке — Нико Прайс;

Кэлвин Каттар — Джереми Стивенс;

Жаирзиньо Розенструйк и Фрэнсис Нганну;

Юрая Холл — Жакаре Соуза;

Александр Эрнандес — Омар Антонио Моралес;

Марлон Вера — Рей Борг;

Майкл Джонсон — Хама Ворти;

Сиджара Юбэнкс — Сара Морас;

Райан Спанн — Сэм Алви.

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Ну, вот и всё…
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