UFC 249. Полный файткард турнира

Стал известен полный список участников турнира по смешанным единоборствам UFC 249, который должен состояться 18 апреля. Об этом сообщается в официальном «твиттере» UFC.
Главным событием турнира станет бой американцев за временный пояс в лёгком весе Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи, который заменил российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова. Вторым по значимости поединком турнира станет бой-реванш между Джессикой Андраде и Роуз Намаюнас.
Полный кард турнира выглядит следующим образом:
Джастин Гэтжи — Тони Фергюсон;
Джессика Андраде — Роуз Намаюнас;
Грег Харди — Йорган Де Кастро;
Висенте Луке — Нико Прайс;
Кэлвин Каттар — Джереми Стивенс;
Жаирзиньо Розенструйк и Фрэнсис Нганну;
Юрая Холл — Жакаре Соуза;
Александр Эрнандес — Омар Антонио Моралес;
Марлон Вера — Рей Борг;
Майкл Джонсон — Хама Ворти;
Сиджара Юбэнкс — Сара Морас;
Райан Спанн — Сэм Алви.
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