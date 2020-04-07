«Мне страшно, но я люблю это!» Хабиба официально заменили. С Фергюсоном дерётся Гэтжи

И всё-таки мы потеряли этот бой. В своих последних интервью и прямых эфирах Хабиб Нурмагомедов несколько раз противоречил сам себе, то говоря о невозможности покинуть Россию, то заявляя о готовности вылететь прямо сейчас, если скажут, куда. Из-за этого надежда увидеть чемпиона в октагоне 19 апреля никак всё не могла оставить нас насовсем. И вот это случилось — президент UFC Дэна Уайт написал в своих соцсетях, что 249-й турнир состоится, а возглавит его бой за временный титул в лёгком весе между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи.

Хабиб и Фергюсон не подерутся 18 апреля. Гэтжи может лишить нас этого боя навсегда Тони не собирается сниматься с UFC 249. И он очень рискует: выход на замену Джастина может оставить Эль Кукуя ни с чем.

«Бой Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи утвержден и с вероятностью в 100% будет показан в прямом эфире ESPN — где-то на планете Земля. Поединок, который пройдет 18 апреля, будет за временный титул в лёгком весе»

Орёл не улетел. Хабиб отказался драться с Фергюсоном либо странно пошутил на 1 апреля Немыслимо.

Джастин Гэтжи уже подтвердил, что «выскочит» против Фергюсона 19 апреля. Новый претендент на звание временного чемпиона признался, что ему не по себе из-за всего этого, но идею боя всё же встретил с энтузиазмом.

«Мне страшно, но как же, чёрт побери, я всё-таки люблю вот это всё. Это всё для людей», — написал Хайлайт в «Твиттере».

Чуть ранее похожим образом высказывался Тони Фергюсон: ему тоже кажется, что максимальной заботой об окружающих с его стороны в эпоху карантина и самоизоляции будет устроить боевой вечер:

«Не важно, кто будет драться со мной. Мы должны сделать всё возможное, чтобы бой случился. По крайней мере, мы дадим людям немного надежды. Доктора и медсёстры сейчас мужественно сражаются за жизни людей во всём мире, и если мы сможем внести свой маленький вклад, я готов это сделать».

«Хабиб не хочет драться — его позиция понятна». Западные СМИ – об отмене главного боя года Далеко не все отнеслись к Нурмагомедову с пониманием.

Сложно сказать, о каком вкладе в общее дело идёт речь, но Фергюсон, Гэтжи и Уайт верят, что своим турниром они непременно помогут людям. Возможно, так оно есть. В любом случае, UFC 249, если турнир и правда состоится, действительно обречён на отличные показатели по продажам платных трансляций. К 19 апреля даже в Белоруссии уже не будут играть в футбол, а это значит, что людям будет совсем нечего посмотреть из спортивных событий. Бой Фергюсон — Гэтжи тут очень кстати. И совсем не важно, что на кону будет стоять лишь временный титул (настоящий всё-таки оставили Хабибу), как и четвёртое место нового соперника Тони в рейтинге.

Также стоит отдельно отметить, что именно эти двое — Фергюсон и Гэтжи — способны устроить в клетке нечто такое, на что в поединке Тони с тем же Хабибом фанаты едва ли могли рассчитывать — дикую рубку, в которой никто не посмеет врубить заднюю. Нурмагомедов при всём своём мастерстве никогда не считался сильно весёлым бойцом. Его борьба — зрелище не для всех. А вот Гэтжи в октагоне настоящий безумец. Почти каждый его бой в UFC получал премию как самый захватывающий на турнире. Примерно то же можно сказать и о Фергюсоне, только Тони при своём диком стиле ещё и умудряется не проигрывать.

О замене Нурмагомедова на Гэтжи говорилось последнюю неделю, потому неожиданностью всё это не назовёшь. Уайт давно принял решение бороться за UFC 249, он, кажется, готов устроить этот турнир во что бы то ни стало. В любом случае для фанатов боёв схватка Фергюсона и Гэтжи станет отличным подарком. Но в последствии эта идея может навсегда лишить нас встречи двух самых крутых легковесов в истории, ведь если 18 апреля где-то на планете Земля Гэтжи побьёт Фергюсона, то с Хабибом за полноценный титул позднее будет драться именно он.

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