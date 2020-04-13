Оздоев: самый большой «художник» в боксе — Рой Джонс, а Мохаммед Али — сам бокс

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев рассказал о своём отношении к боксу и ММА. Футболист признался, что восторгается легендарным боксёром Мохаммедом Али.
«Люблю бокс. Это искусство. А смешанные единоборства… Это драка и драка. Я в детстве достаточно драк видел. Самый большой «художник» в боксе — Рой Джонс. Мохаммеда Али я не застал, видел только повторы. Но Али — это не художник, Али — это сам бокс. В детстве я смотрел бои Джонса, Мейвезера, Майка Тайсона, Эвандера Холифилда, Леннокса Льюиса и Артуро Гатти. Гатти был безумным боксёром.
Сам я не боксирую, но если понадобится — могу и побоксировать», — сказал Оздоев в прямом эфире в «инстаграме» «Зенита».
В настоящее время футболисты «Зенита» находятся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
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