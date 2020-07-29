Губернатор Алтайского края отреагировал на смерть мужчины после драки с боксёром

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал трагический инцидент, произошедший в ночь с 26 на 27 июля в Барнауле. Во время уличной драки с участием боксёра Михаила Старцева и чемпионки мира по кикбоксингу Лилии Ворогушиной скончался 40-летний мужчина Павел Рохлов. Его ударил Старцев.

«Мне в «Инстаграме» потоком идут ссылки от разных людей, которых глубоко потрясло убийство молодого мужчины в Барнауле прямо на улице на глазах у жены, у десятков прохожих. Трагедия произошла поздним вечером в воскресенье 26 июля. Погиб человек, семья в один момент осталась без мужа и отца. Это просто вопиющий случай. Недопустимая жестокость.

Преступление получило серьёзный общественный резонанс. Правоохранительные органы доложили мне по ситуации и о том, что подозреваемый арестован. Возбуждено уголовное дело. Слежу за ходом расследования. Убеждён, реакция на подобные случаи должна быть самой жёсткой, а виновные должны отвечать по всей строгости закона. Такого в нашем крае нельзя допускать!

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего», — написал Томенко в своём «инстаграме».