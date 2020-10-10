Чемпионка UFC Валентина Шевченко анонсировала бой на UFC 255

32-летняя чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко опубликовала пост в своём «инстаграме», анонсировав возвращение в октагон на мероприятии UFC 255.

«Восстановление в бассейне. #UFC255», — гласит комментарий к публикации от Шевченко. Именно опубликованный хештег #UFC255 акцентирует внимание на номере мероприятия.

Публикация доступна в «инстаграме» Валентины Шевченко.

Ранее президент UFC Дана Уайт сообщил, что следующей соперницей Валентины Шевченко станет 32-летняя представительница Бразилии Дженнифер Майя, которая одержала победу над Джоанн Калдервуд на UFC Fight Night 173.



Турнир UFC 255 запланирован на 21 ноября 2020 года. Он должен пройти в Лас-Вегасе.



Напомним, Валентина Шевченко владеет титулом в наилегчайшем весе с 2018 года. С того момента она провела три успешные защиты титула. Предыдущий раз она появлялась в октагоне в феврале 2020 года на турнире UFC 247 в Хьюстоне (штат Техас, США). Тогда она техническим нокаутом уже в третьем раунде остановила официальную претендентку на титул Кейтлин Чукагян.