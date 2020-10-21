Лиана Джоджуа показала, как намокла майка после тренировки

Боец UFC Лиана Джоджуа продемонстрировала, насколько изнуряющими бывают тренировки перед боями. Видео, как намокла майка после тренировки, спортсменка опубликовала в своём «инстаграме».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, в предстоящие выходные Лиана Джоджуа выступит на турнире UFC 254. Её соперницей станет Миранда Маверик. Это будет третий бой Лианы в UFC, в прошлом она по разу победила и проиграла. В главном событии турнира встретятся чемпион лиги в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и обладатель временного титула Джастин Гэтжи.



«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 254.



Ранее Джоджуа показала эффектные фотографии с пляжа на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).

«Люблю готовить, не обижаюсь на шутки про кухню и борщ». Лиана опасный, но позитивный боец Волчица рассуждает об отношениях женщин и мужчин-бойцов, рассказывает, почему в UFC побаиваются Чимаева и что Ян всегда был задиристым.