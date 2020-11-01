Чисора: Усику не покорится тяжёлый вес. Тут нужно драться, а не боксировать

Британец Дерек Чисора прокомментировал своё поражение в поединке с украинцем Александром Усиком.

«Я думал, что выиграл этот поединок. По ходу боя я наращивал темп, я отдал ему пару раундов, но судьи увидели это по-другому.



Я очень разочарован. Темп этого боя задавал я. Да, Усик несколько раз поймал меня отличными ударами, но эти удары не были для меня такими уж болезненными. Я не думаю, что Усику покорится т. Тут нужно драться, а не боксировать», — приводит слова Усика BoxingScene.

Напомним, сегодня в Лондоне (Великобритания) прошёл масштабный вечер профессионального бокса, в главном событии которого выступили экс-претендент на титул в супертяжёлом весе Дерек Чисора и бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик. Единогласным решением судей победу в поединке одержал украинец.

«Чемпионат» проводил текстовую трансляцию боя Александра Усика и Дерека Чисоры.

Усик — после победы над Чисорой: я хочу стать не просто чемпионом, а абсолютным чемпионом