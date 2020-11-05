Рой Джонс прокомментировал решение Нурмагомедова закончить карьеру после победы над Гэтжи

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс оценил решение чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова уйти из спорта после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 24 октября.
«У каждого свои причины и свои основания относительно того, заканчивать или продолжать карьеру. Но Хабиб потерял отца. Как все мы теперь узнали, это был его самый близкий человек, который удерживал его в профессиональных боях. Иногда в боксе и MMA какие-то связи и взаимоотношения, которые не видны рядовому болельщику, заставляют бойцов принимать неожиданные решения.
Мы понимаем, что Хабиб — выдающийся спортсмен. И его поступки обязательно чем-то обоснованы, они взвешенные и продуманные. Мы должны уважать его выбор и ни в коем случае не осуждать», — приводят слова Джонса «Известия».
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