Рой Джонс прокомментировал решение Нурмагомедова закончить карьеру после победы над Гэтжи

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс оценил решение чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова уйти из спорта после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 24 октября.

«У каждого свои причины и свои основания относительно того, заканчивать или продолжать карьеру. Но Хабиб потерял отца. Как все мы теперь узнали, это был его самый близкий человек, который удерживал его в профессиональных боях. Иногда в боксе и MMA какие-то связи и взаимоотношения, которые не видны рядовому болельщику, заставляют бойцов принимать неожиданные решения.

Мы понимаем, что Хабиб — выдающийся спортсмен. И его поступки обязательно чем-то обоснованы, они взвешенные и продуманные. Мы должны уважать его выбор и ни в коем случае не осуждать», — приводят слова Джонса «Известия».