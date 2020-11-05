Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Рой Джонс прокомментировал решение Нурмагомедова закончить карьеру после победы над Гэтжи

Рой Джонс прокомментировал решение Нурмагомедова закончить карьеру после победы над Гэтжи
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс оценил решение чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова уйти из спорта после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 24 октября.

«У каждого свои причины и свои основания относительно того, заканчивать или продолжать карьеру. Но Хабиб потерял отца. Как все мы теперь узнали, это был его самый близкий человек, который удерживал его в профессиональных боях. Иногда в боксе и MMA какие-то связи и взаимоотношения, которые не видны рядовому болельщику, заставляют бойцов принимать неожиданные решения.

Мы понимаем, что Хабиб — выдающийся спортсмен. И его поступки обязательно чем-то обоснованы, они взвешенные и продуманные. Мы должны уважать его выбор и ни в коем случае не осуждать», — приводят слова Джонса «Известия».

Чендлер назвал самого устрашающего легковеса UFC после ухода Нурмагомедова
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020