Валентина и Антонина Шевченко — первые сёстры, которые выступят на одном турнире UFC

Чемпионка United Fighting Championship в наилегчайшем весе Валентина Шевченко рассказала, что её сестра Антонина Шевченко также примет участие на турнире UFC 255, который пройдёт 21 ноября в Лас-Вегасе, благодаря чему они станут первыми сёстрами, которые выступят на одном турнире UFC.

«Этот кард более особенный, потому что впервые в истории UFC две сестры будут сражаться на одном турнире. Да, в UFC были братья, которые сражались в разных весовых категориях и в разных турнирах, но на одном и том же соревновании и в одной весовой категории не было», — приводит слова Шевченко MMAJunkie со ссылкой на Hablemos MMA.

В согласном поединке турнира UFC 255 Валентина Шевченко встретится с Дженнифер Майя. В главном событии турнира встретятся чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейредо и Алекс Перес.