Романов хочет встретиться с Тыбурой и Розенстрайком
Тяжеловес Александр Романов признался, что следующие два поединка в UFC хотел бы провести с Марчином Тыбурой и Жаирзиньо Розенстрайком. Об этом он рассказал на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 182.
«В следующем поединке мне бы хотелось встретиться с Тыбурой. Мы должны были подраться ещё в июле, но тогда наш поединок отменили. После Марчина хотел бы получить бой с Розенстрайком. Почему с ним? Знаете, когда я провёл шесть или семь поединков в ММА, должен был провести схватку с Жаирзиньо в Rizin, но тогда наши менеджеры не смогли договориться. Теперь мы оба в UFC, так что встреча возможна», — сказал Романов.
Напомним, на турнире UFC Fight Night 182 Романов досрочно победил Маркоса Рожериу да Лиму.
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Де Лима не мог ни понять, ни поверить в то, как его задушил Александр Романов.
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