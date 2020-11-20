Валентина Шевченко: то, что Вейли поставили в рейтинге выше меня, никак не обосновано

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко не считает, что обновлённый рейтинг женского Pound-for-Pound объективен. В частности, девушка отметила, что более высокий рейтинг чемпионки в минимальном весе Чжан Вейли ничем не обоснован. Вместе с тем Шевченко подчеркнула, что рейтинги для неё не имеют большого значения и не являются мотивацией.
«Для меня рейтинг не имеет смысла. То, что её поставили выше, логически никак не обосновано. Даже заморачиваться нет смысла. Боевые единоборства — моя жизнь. Занимаюсь ими уже 27 лет, очень много тренируюсь и выступаю на соревнованиях. Для меня это и есть мотивация. Мотивация — это моя семья, все вокруг спортсмены, мой тренер Павел Федотов, который умеет поддерживать во мне интерес к единоборствам. Тренировки с ним — это всегда что-то захватывающее, что-то интересное. Мы разбираем новые техники, ищем что-то новое, чтобы улучшить стратегию боя. Все путешествия проводим вместе — я, сестра и Павел.
У нас сплочённая команда, которая очень хорошо знает друг друга, мы понимаем друг друга без слов. Мой стиль жизни — уже мотивация. Когда выхожу в клетку, стараюсь показать все лучшие навыки. Для меня это не просто бой, в котором получаешь удовольствие, как сейчас принято говорить. Преодолеваю себя и делаю всё возможное, чтобы выйти из клетки и сказать: «Я сделала всё что могла. Оставила там сердце", — приводит слова Шевченко Sport24.
Напомним, в ночь с 21 на 22 ноября Валентина Шевченко на турнире в Лас-Вегасе будет защищать титул от посягательств Дженнифер Майи. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу UFC 255.
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