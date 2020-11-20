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В. Шевченко и Майя уложились в вес перед титульным боем UFC 255

В. Шевченко и Майя уложились в вес перед титульным боем UFC 255
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь с 21 на 22 ноября по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 255. В его главном событии пройдёт титульная встреча в наилегчайшем весе у мужчин. Чемпион лиги Дейвисон Фигейредо померится силами с Алексом Пересом. Ещё в одной титульной схватке чемпионка промоушена в наилегчайшем весе будет защищать титул от посягательств Дженнифер Майи.

В преддверии шоу спортсмены прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Фигейредо немного перевесил соперника. А Шевченко и Майя показали одинаковый вес.

UFC 255. Взвешивание

Дейвисон Фигейредо (125 фунтов) — Алекс Перес (124,5 фунта)
Валентина Шевченко (124,5) — Дженнифер Майя (124,5)
Майк Перри — Тим Минс (171)
Кейтлин Чукагян — Синтия Кальвильо (124,5)
Маурисио Руа (204,5) — Пол Крэйг (204,5).

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу UFC 255.

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