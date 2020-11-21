Валентина Шевченко объяснила, почему больше волнуется за свой бой, чем за бой сестры

В ночь с 21 на 22 ноября по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 255, в ходе которого впервые в истории UFC на одном шоу выступят сёстры. Валентина Шевченко будет защищать титул от посягательств Дженнифер Майи, а Антонина Шевченко померится силами с Ариан Липски.

В преддверии шоу Валентина объяснила, почему переживает больше за свой бой, чем за поединок сестры.

«За кого переживаю больше? Сложный вопрос. Наверное, больше волнуюсь за свой бой. Не могу нервничать из-за её боя, потому что знаю, что никак не смогу ей помочь. В октагоне будет она, и только она может завоевать победу. Каждая из нас фокусируется на собственном выступлении», — рассказала Шевченко в интервью, размещённом на канале MMAJunkie в YouTube.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу UFC 255.