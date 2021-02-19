Гаджиев: Исмаилов и Минеев договорились о бое

Российский промоутер Камил Гаджиев рассказал о ситуации вокруг матча-реванша бойцов смешанных единоборств Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева. Официально о поединке ещё не объявлено, однако предполагается, что он состоится в сентябре.

«После последних событий у меня веры в этот бой стало гораздо больше. По крайне мере, всё, что можно было сделать, было сделано. Амир Мурадов (глава AMC Fight Nights. — Прим. «Чемпионата») договорился с Магой. Володя готов. Он чемпион и хочет защищать свой пояс. В детали договора я не вникал, но со слов обоих знаю: они договорились.

Но есть нюанс. Всё, что будет происходить через полгода, будет происходить через полгода. За то время много воды утечет, а сейчас договорённость достигнута. Предпосылок стало в разы больше, чем было месяц назад», — цитирует Гаджиева «Советский спорт».

В октябре 2018 года бой Исмаилов — Минеев закончился вничью.