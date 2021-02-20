Кокляев: хотел бы попробовать себя в том, чтобы защищать Родину

Российский стронгмен Михаил Кокляев признался, что хотел бы защищать Родину.



«Хреновая затея, но на сегодняшний день не вижу такой ситуации на планете Земля, чтобы мое желание оправдало себя на 100 процентов. Когда смотрю фильмы про Великую Отечественную войну, иной раз, а мне 42 года, появляется желание Родину защищать. Вот в чем дело.



И когда вы спрашиваете про мое желание на сегодняшний день… Не вижу никакой локальной ситуации взять оружие, чтобы Родину защищать.



Кто-то сказал, чтобы узнать цену жизни, нужно посидеть в тюрьме, побывать на войне и переболеть венерическим заболеванием. Это шутка, но доля правды в этом есть. Потому и хотел бы попробовать себя в том, чтобы защищать Родину, но войны сейчас в основном коммерческие, за ресурсы или безопасность. Люди, которые обеспечивают безопасность нашей Родины, для меня непререкаемые авторитеты. А когда смотришь фильмы про Великую Отечественную войну, думаешь: «Эх, связочку гранат бы и метнуть ее подальше», — приводит слова Михаила Кокляева «Советский спорт».



Напомним, сегодня, 20 января, Михаил Кокляев проведёт второй поединок на профессиональном ринге. Его соперником станет блогер и ММА-боец Артём Тарасов. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию соответствующего вечера бокса.