Плиев выложил первое фото после того, как ему пришили палец

1 апреля в США прошёл турнир по смешанным единоборствам Cage Fury MMA. В его карде прошёл поединок представителя Канады Хетага Плиева с Девином Гудейлом. В ходе схватки Плиев получил необычную травму, потеряв палец. Рефери не позволил ему продолжать бой. Спортсмен был доставлен в больницу, где ему сумели пришить оторванную часть тела.
Теперь же Плиев выложил первое фото после операции. На странице в «Инстаграме» он поблагодарил всех, кто оказал ему поддержку.
«Семья, друзья, болельщики. От всего сердца! Бог и вы — моя мотивация. Прошу прощения перед всеми, что не могу ответить каждому из вас лично. Хочу сказать вам, что со мной всё в порядке. Палец на месте. Люблю вас всех. Пусть Бог благословит вас. Бой ещё не завершён. Доктор Мегги Уилсон сделала свою работу», — написал спортсмен.
Соответствующее фото доступно на странице Плиева в «Инстаграме».
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