Валентина Шевченко прочла письмо фронтовика, написанное 9 мая 1945 года

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко приняла участие в благотворительной инициативе «Больше чем октагон», которую в UFC запустили совместно с известным режиссёром Тимуром Бекмамбетовым. В её рамках девушка прочла реальное письмо фронтовика, написанное 9 мая 1945 года.
«UFC в партнёрстве с Тимуром Бекмамбетовым, режиссёром фильма «Девятаев» о лётчике-истребителе, Герое Великой Отечественной войны, запускает благотворительную инициативу «Больше чем октагон». В её рамках мы будем поддерживать организации, которые помогают преодолевать препятствия и делать жизнь других людей в России лучше.
Для поддержки этого благого начинания ко Дню Победы наши бойцы прочитали реальные письма фронтовиков, которые они отправляли домой после победы в войне», — сказано в сообщении пресс-службы UFC Russia.
Видео с Валентиной Шевченко доступно на странице UFC Russia в «Инстаграме».
Напомним, в ночь на 25 апреля в Джексонвилле (штат Флорида, США) пройдёт турнир UFC 261. В его карде Валентина Шевченко будет защищать титул от посягательств Джессики Андраде. «Чемпионат» проведёт онлайн турнира UFC 261.
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