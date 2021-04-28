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Звезда Голливуда Хэлли Берри поздравила Шевченко с победой в титульном бою UFC. Видео

Звезда Голливуда Хэлли Берри поздравила Шевченко с победой в титульном бою UFC. Видео
Бокс/ММА / UFC 0

Звёздная голливудская актриса Хэлли Берри поздравила Валентину Шевченко с успешной защитой пояса UFC на турнире в минувшие выходные. Шевченко техническим нокаутом победила Джессику Андраде и защитила пояс в женском наилегчайшем весе.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в официальном «инстаграме» Валентины Шевченко.

«Люблю тебя, чемпионка! Ты моё вдохновение. Ты самый сосредоточенный и целеустремлённый человек, которого я когда-либо встречала. И я с нетерпением жду возможности показать миру, какой кинозвездой ты являешься», — написала актриса в комментариях к соответствующему посту Шевченко в «Инстаграме».

Ранее сообщалось, что Шевченко и чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес снялись в фильме Берри.

Чемпионки UFC Шевченко и Нуньес снялись в фильме Хэлли Берри
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