Чисора дал прогноз на бой Джошуа — Усик

Британский боксёр Дерек Чисора, выступающий в тяжёлой весовой категории, рассказал об обжиданиях от поединка с участием бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе украинца Александра Усика и Энтони Джошуа, обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO в тяжёлом весе. Ранее сообщалось, что следующим соперником Джошуа, у которого сорвался бой с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри, может стать Усик, являющийся обязательным претендентом по линии WBO.

По мнению Чисоры, Джошуа нокаутирует Усика, но поединок сложится для него непросто.

«Джошуа будет сражаться с Усиком. Думаю, что Энтони нокаутирует его. Но для Джошуа эта ночь будет долгой», — рассказал Чисора в интервью YouTube-каналу iFL TV.