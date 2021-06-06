Розенстрайк: хочу вернуться через 2-3 месяца и подраться с любым, кто выше меня в рейтинге

Тяжеловес Жаирзиньо Розенстрайк прокомментировал победу над Аугусто Сакаи в главном событии турнира UFC Вегас 28, который состоялся в ночь с 5 на 6 июня мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Бой завершился победой Розенстрайка за секунду до конца первого раунда после технического нокаута.

«Я не травмирован и хочу быстро вернуться, за два-три месяца. Следующий соперник? Хочу любого, кто стоит выше меня в рейтинге. Неважно, какой у него стиль. Если парень борец, то я должен бороться. Если он кикбоксёр, то я должен показать свой кикбоксинг и, возможно, бороться. Для меня это не имеет значения. Я стараюсь сделать себя бойцом ММА, а не просто кикбоксёром, который занимается ММА.



Ты должен быть осторожен, потому что это тяжёлый вес и любой удар может стать последним. Я сразу понял, что всё кончено, как только попал по Сакаи», — приводит слова Розенстрайка MMA Junkie.