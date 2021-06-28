Казахстанец Рахмонов после второй победы в UFC ответил на вопрос о следующем сопернике

Казахстанский боец ММА Шавкат Рахмонов рассказал, с кем бы хотел встретиться в октагоне. Ранее Рахмонов на турнире UFC Fight Night 190 удушающим приёмом победил бразильского ветерана Мишеля Празериса. Эта победа стала второй для Рахмонова в UFC. За карьеру он провёл 14 боёв и одержал во всех победы.

«Мне неважно, кто будет следующим оппонентом. Я готов драться в стойке, на земле, где угодно. Мне везде комфортно, это и делает меня опасным соперником.

Я хочу продолжить победную серию, радовать своих болельщиков. UFC не даёт мне лёгких соперников, я провёл уже два сложных боя. Я готов к поединку с кем-то из топ-15 или топ-10, не буду драться с дебютантами.

Я уважаю моих тренеров, членов команды, не принимаю решения в одиночку. Мы вернёмся домой, обсудим и решим, кого вызвать», — цитирует Рахмонова MMAJunkie.