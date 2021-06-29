Тренер Сен-Пьера: Нейт Диаз — самый пугающий уличный боец ММА

Фирас Захаби, тренер бывшего чемпиона UFC Жоржа Сен-Пьера, поделился мнением об американце Нейте Диазе. По мнению Захаби, Диаз является одним из самых опасных соперников. Тренер выделил стойкий характер бойца.

«Если поставить Диаза на бой, в котором нет ограничения по времени, я думаю, что он побьёт 99% соперников. Его невозможно победить сабмишеном, невозможно прикончить. Этот парень не останавливается, прёт вперёд. Он является самым пугающим уличным бойцом в ММА.

Я думаю, что если бы с ним пришлось драться на улице, то это был бы смертельный бой. Мне кажется, что если бы Диаз дрался с Леоном Эдвардсом без временного лимита, то он бы победил. При этом я очень уважаю Эдвардса», — цитирует Захаби BJPenn.