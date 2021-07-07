В «Матч ТВ» объяснили, почему не покажут бой Тима Цзю со Спарком

В пресс-службе «Матч ТВ» пояснили, почему бой австралийского боксёра Тима Цзю со Стивом Спарком не будет показан на телеканале. На момент публикации новости телеканал транслирует предыдущий бой Цзю, в котором тот победил Денниса Хогана.
«Канал хотел показать в прямом эфире бой российского боксёра и сделал предложение по покупке прав, аналогичное предыдущим, транслируемым на телеканале. К сожалению, наши партнёры не проявили понимания к важности показа этого боя широкой аудитории.
Запись предыдущего поединка Цзю была поставлена в эфир как раз до планируемого выхода Тимофея в ринг, предваряла его. Просим обратить на это внимание коллег, которые уже не в первый раз стремятся найти сенсацию — повтор предыдущего поединка заканчивается в 15:00, за 15 минут до планируемой прямой трансляции», — приводит слова представителя пресс-службы «Матч ТВ» «РБК-Спорт».
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