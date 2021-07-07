Тим Цзю прокомментировал победу нокаутом над Спарком

Австралийский боксёр Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Кости Цзю, прокомментировал победу над представителем Австралии Стивом Спарком. Цзю-младший победил соперника нокаутом в третьем раунде.

«Я повеселился, а это самое главное. Это бизнес. Что касается меня самого, то у меня одна цель: вынести любого, кто окажется передо мной. Это мой ринг, мой дивизион», — сказал Тим Цзю после боя.

Цзю-младший защитил пояс WBO Global в первой средней весовой категории и завоевал вакантный титул чемпиона Содружества наций в первом среднем весе. Также он является обладателем титула чемпиона Австралии и Азии по версии IBF. 26-летний спортсмен на профессиональном ринге одержал 19 побед в 19 поединках (15 — нокаутом).