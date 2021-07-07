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Тиму Цзю вручили радужный пояс после победы над Спарком. Фото

Тиму Цзю вручили радужный пояс после победы над Спарком. Фото
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Австралийский боксёр Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Кости Цзю, получил пояс в цветах радуги после победы над Стивом Спарком. Цзю-младший нокаутировал соперника в третьем раунде.

Цзю-младший защитил пояс WBO Global в первой средней весовой категории и завоевал вакантный титул чемпиона Содружества наций в первом среднем весе. Пояс чемпиона Содружества оказался радужным.

Также Тим Цзю является обладателем титула чемпиона Австралии и Азии по версии IBF. 26-летний спортсмен на профессиональном ринге одержал 19 побед в 19 поединках (15 — нокаутом).

Ранее Тим Цзю назвал имя следующего желаемого соперника. Это бывший оппонент мексиканского боксёра Сауля Альвареса.

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