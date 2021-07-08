Канделаки отреагировала на слова «злого» Кости Цзю, который не смог посмотреть бой Тима

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала слова бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе Кости Цзю, который не смог посмотреть победный поединок своего сына Тима Цзю со Стивом Спарком. Ранее Цзю заявил, что «сидит злой» из-за этого.

Напомним, на «Матч ТВ» показали предыдущий бой Цзю-младшего, в котором тот победил Денниса Хогана.

«Костя, дорогой, поздравляю с очередным триумфом Тима! К сожалению, нам отказались продавать права на этот бой, хотя мы предлагали даже больше, чем платили за прошлые бои.

В итоге бой посмотрели, как ты видишь, 5 тысяч человек. Давай подумаем, как бы в следующий раз такого не произошло», — написала Канделаки в своём телеграм-канале.

Тим Цзю защитил пояс WBO Global в первой средней весовой категории и завоевал вакантный титул чемпиона Содружества наций в первом среднем весе. Также он является обладателем титула чемпиона Австралии и Азии по версии IBF. 26-летний спортсмен на профессиональном ринге одержал 19 побед в 19 поединках (15 — нокаутом).